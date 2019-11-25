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LGS Kasım ayı örnek sorular yayınlandı! LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları sizlerle

LGS Kasım ayı örnek sorular yayınlandı. LGS 2020 Kasım ayı örnek sorularına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. LGS adayları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek soruları güncel olarak takip ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) tarihi geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS 7 Haziran 2020'de düzenlenecek. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlamaya devam edecek. LGS Kasım ayı sayısal ve sözel örnek soruları sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

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LGS Kasım ayı örnek sorular yayınlandı. LGS 2020 Kasım ayı örnek sorularına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlamaya devam edecek. LGS adayları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek soruları güncel olarak takip ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) tarihi geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek. LGS Kasım ayı sayısal ve sözel örnek soruları sizlerle.. 
 
LGS KASIM AYI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI! 
2020 LGS Kasım ayı örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. LGS  örnek soru kityapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişim sağlanabiliyor. 
 

LGS KASIM AYI SÖZEL SAYISAL ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

 
LGS 2020 NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.
 
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
 

 
LGS NEDİR?
2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.
 
Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.
 
LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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