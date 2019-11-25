LGS Kasım ayı örnek sorular yayınlandı! LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları sizlerle

LGS Kasım ayı örnek sorular yayınlandı. LGS 2020 Kasım ayı örnek sorularına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlamaya devam edecek. LGS adayları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek soruları güncel olarak takip ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) tarihi geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek. LGS Kasım ayı sayısal ve sözel örnek soruları sizlerle..

LGS KASIM AYI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI!

2020 LGS Kasım ayı örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. LGS örnek soru kityapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişim sağlanabiliyor.

LGS 2020 NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.