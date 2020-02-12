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Eğitim

LGS Şubat ayı örnek soruları yayınlandı mı? LGS 2020 Şubat ayı örnek soruları ne zaman açıklanacak?

LGS Şubat ayı örnek soruları yayınlandı mı? LGS 2020 Şubat ayı örnek soruları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek sorular güncel olarak takip ediliyor. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından LGS Şubat ayı örnek soruları hakkında araştırmalar da hız kazandı. LGS Şubat ayı örnek sorularına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

12.02.2020  10:52 - Güncelleme: 12.02.2020  10:52

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından LGS Şubat ayı örnek soruları hakkında araştırmalar da hız kazandı. LGS Şubat ayı örnek soruları yayınlandı mı? LGS 2020 Şubat ayı örnek soruları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek sorular güncel olarak takip ediliyor. LGS Şubat ayı örnek sorularına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

LGS ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI?

LGS Şubat ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. LGS Şubat ayı örnek soruları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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