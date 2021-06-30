LGS taban puanları açıklandı mı? LGS lise taban puanları 2021 ve yüzdelik dilimler

30 Haziran 2021 Çarşamba 10:25 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 10:25

LGS lise taban puanları 2021 hakkında araştırmalar hız kazandı. LGS sonuçları kapsamında Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi Taban puanları ve yüzdelik dilimleri gündeme geldi. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği yüzdelik dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu. Peki LGS taban puanları açıklandı mı? İşte LGS lise taban puanları 2021 ve yüzdelik dilimler

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2021 VE YÜZDELİK DİLİMLER

MEB Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi için kontenjanları açıkladı. 2021 yılında Anadolu Lisesi için 56 bin, Fen Liseleri için 36 bin kontenjan ayrıldı. İşte LGS lise taban puanları 2021 ve yüzdelik dilimler....

LGS sonuçları kapsamında, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Lise taban ve tavan puanları ile birlikte henüz okulların kontenjanları açıklanmadı. Meb.gov.tr üzerinden ilerleyen saatlerde yüzdelik dilimlerin ve 2021 taban puanlarının açıklanması bekleniyor. Lise güncel taban puanları duyurulduğunda aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

MEB LGS TABAN PUANLARI 2021

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

LGS'de kaç kişi birinci oldu 2021?

LGS 2021 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Meb.gov.tr LGS sonuçları 2021