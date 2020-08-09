09 Ağustos 2020 Pazar 17:02 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 17:02

LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve nakil başvurusunda bulundu. LGS tercihleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Hangi okulu kazandıklarını ya da yerleşip yerleşemediklerini LGS tercih sonuçları aracılığıyla görüntüleyebilecek olan öğrenciler, bu sonuçlara göre nakil tercihi yapıp yapmayacaklarına da karar verecek. LGS yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Milyonlarca öğrenci ve veli LGS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından açıklanan ortaöğretim kurumlarına yönelik tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre LGS tercih sonuçları yarın (10 Ağustos) açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS tercihlerini yapan milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin sabırsızlıkla beklediği LGS tercih sonuçlarının yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor. Lise öğrencileri tercih ettikleri okullarda eğitim görüp göremeyeceğini http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. LGS yerleştirme sonuçlarının saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

LGS YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı