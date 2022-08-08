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Eğitim

LGS'de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Özer, 'Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97,6'sı istedikleri okula yerleşti' dedi.

DHA8 Ağustos 2022 Pazartesi 08:37 - Güncelleme:
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Bakan Özer, yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Özer, 25 Temmuz'da açıklanan 1'inci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı. 2'nci nakil tercihlerinin de 1- 5 Ağustos'ta alındığını anımsatan Özer, "LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97,6'sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'19 AĞUSTOS İTİBARIYLA TÜM ÖĞRENCİLER YERLEŞECEK'

Ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, 2 nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi. Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9- 17 Ağustos'ta alınacağı ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar" dedi.

  • Mahmut Özer
  • Liselere Geçiş Sistemi

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