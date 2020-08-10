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Eğitim

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Merakla beklenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar MEB'in resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:04 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:17
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

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