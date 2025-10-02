İSTANBUL 22°C / 16°C
Eğitim

Maarif Modeli'yle pazarlanan özel yayınevi kitapları sınıfta kaldı

Özel yayınevlerince 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programına uygun' olarak sunulan yardımcı kaynak kitaplarının, öğretim programlarıyla uyum sağlamadığı tespit edildi

2 Ekim 2025 Perşembe 14:16
Maarif Modeli'yle pazarlanan özel yayınevi kitapları sınıfta kaldı
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan kapsamlı çalışmayla, özel yayınevlerince hazırlanan ve TYMM'nin uygulandığı 9 ile 10. sınıf öğrencileri için hazırlanan matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe yardımcı kaynak kitapları detaylı olarak incelendi.

Analiz ve değerlendirmeler sonucunda, kitapların içeriklerinin büyük ölçüde önceki öğretim programlarındaki yaklaşıma göre hazırlandığı görüldü.

İçeriklerin öğretim programının gerekliliklerine yeterince uyum sağlamadığı ve programlardaki ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının yardımcı kaynak veya soru kitaplarına yansımadığı görüldü. Kitaplarda ünite ve temalarda bulunan uygun içerikler yerine eski programlardaki içeriklere ait sorularla karşılaşıldı.

Değerlendirmede eksik görülen alanlar; içerik çerçevesi ile uyumsuzluk, öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin karşılanmaması, ölçme ve değerlendirme yaklaşımının programlarla uyumlu olmaması, bağlam temelli ve beceri odaklı soru yapısındaki eksiklikler oldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun ölçme ve değerlendirme soru anlayışının kaynak kitaplara yansımadığı, beceri temelli ve beceri odaklı soru mantığının anlaşılmadığı ve modele uygun soru tasarılarının olmadığı tespit edildi.

Özel yayın evi kitaplarında ağırlıklı olarak geleneksel çoktan seçmeli sorular bulunurken; açık uçlu sorular, öğretim programlarında bulunan farklı ölçme araçları ve günlük hayattan örnekler yeterli düzeyde yer almadı.

Bu durum, yayınların sektör genelinde programa uyum konusunda kapsamlı bir geliştirme ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. Öğrencilere alan becerileri ve kavramsal becerilerin kazandırılması ve günlük hayat örnekleri ile ilişkilendirme konularının geliştirilmesi gerekliliği ön plana çıktı. Ayrıca, bağlam temelli soru yapısının artırılması ihtiyacı gözlemlendi. Söz konusu özel yayınevi kaynak kitaplarından edinilen bilgilerle okullarda TYMM kapsamında öğrenilen yöntemler arasında uyumluluk sorunun öğrenciye faydasından çok zararının olacağı,

Bakanlık kaynakları, TYMM'ye bağlamında günlük hayattan örnekler, açık uçlu sorular ve farklı ölçme araçlarının olmadığı bu kaynaklardan uzak durulması gerektiği değerlendirildi. Düşünüp yorumlamaya sevk eden Bakanlık materyallerinin tercih etmesi gerektiği belirtildi.

