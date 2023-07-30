Maarif Platformu, ''Karma Eğitim Çalıştayı Raporu''nu yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızların eğitimi ve karma eğitim konusundaki sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi ve sosyal medyada gündem oldu. Gerek siyasi gerekse sivil toplum kesimlerinde lehte ve aleyhte açıklamalar yapıldı. Tartışmalar olurken Maarif Platformu konuya dair bir çıkış yaparak "Karma Eğitim Tartışmalarına Pedagojik ve Bilimsel Yaklaşım" başlıklı bir çalıştay düzenledi.

Bir hafta boyunca yapılan çalıştay sonrası platform yöneticileri konuya dair bir rapor çalışması da yayınlayacaklarını duyurmuştu. Bugün platformun sosyal medya hesabından paylaştı.



SONUÇLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



Raporun takdim kısmında özet mahiyetinde şu bilgiler veriliyor:

"Yaklaşık 50 kişinin katıldığı bu çalıştayda konu enine boyuna tartışıldı. Burada tartışılan konular; literatür ve güncel araştırmalardan elde edilen bilgilerle desteklendi. Tamamen bilimsel araştırma sonuçlarına dayalı bu çalışmada karma eğitimin yol açtığı sorunlar değişik boyutları ile ele alındı. Rapor sonucunda da sorunun çözülmesi için atılması gereken adımlar öneri olarak sıralandı."

"Rapor içeriğinde aşağıdaki başlıklara değinildi:

İnsan Tabiatına Uygun Eğitim Sistemi

Bilimsel-Pedagojik Kriterlere Uygun Eğitim Modeli

Bilimsel-Pedagojik Kriterlere Göre Öğrencinin Cinsiyeti

Neden Tek Cinsiyetli Eğitim?

Farklı Ülkelerde Tek Cinsiyetli Eğitim

Karma Eğitim Dayatması

Karma Eğitimin Yol Açtığı Sorunlar

Bilimsel Araştırma Sonuçları

Veli ve Öğrenci Görüşleri"

Raporda Maarif Platformu kaynak gösterildiği takdirde her şekilde paylaşılabileceği de belirtiliyor.

Dünyada karma eğitime dair bilimsele çalışmaların, araştırma rapor sonuçlarının, pedagog, psikolog ve sosyologların tespit ve değerlendirmelerine yer verilirken, çok sayıda bilim adamının çalışmasına atıf yer alıyor. Dünya üniversitelerinde ve Türkiye'de karma eğitim modelinde görülen problemler ve çözüm önerileri gözler önüne seriliyor.