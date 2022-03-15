MEB Bakan Yardımcısı Aşkar: Daha iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz

AA 15 Mart 2022 Salı 15:01 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 15:01

MEB'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, çalıştay, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ilgili uzman ve akademisyenlerin katılımıyla Başkent Öğretmenevi'nde başladı.

Açılışta konuşan Aşkar, insan kaynaklı iklim değişikliği konusunun, kitlesel imha silahlarından daha da önemli bir tehdit unsuru olduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliğinin, çocuklar ve gençlerin sağlık, beslenme, eğitim, gelişim, hayatta kalma ve potansiyel gelecekleri için tehdit oluşturduğuna işaret eden Aşkar, "Dolayısıyla ele almamız gereken en önemli noktalardan biri, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak, onlara daha iyi bir dünya bırakmak için tedbirlerimizi almaktır." ifadesini kullandı.

- "ORTAÖĞRETİMDE ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Aşkar, ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında haftada 2 ders saati olarak okutulan, "seçmeli çevre eğitimi" dersinin güncellenip adının, "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" olarak değiştirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ayrıca 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersinin, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren 6. 7. ve 8. sınıflarda 2 saat, yine seçmeli olarak okutulması kararı alınmıştır. Bu kapsamda, geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak. Ortaöğretimde de benzer çalışmalar devam etmektedir."

Çevre bilincini geliştirmek ve okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için Bakanlık tarafından yürütülen projeler hakkında da bilgi veren Petek Aşkar, çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planının yol gösterici olacağını sözlerine ekledi.

- MEB İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI OLUŞTURULACAK

İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı'nda, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin çevre, toplum, halk sağlığı üzerine etkileri, enerji verimliliği, enerji tasarrufu, su kaynaklarının korunması, su tasarrufu, hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, sıfır atık, iklim değişikliği sonucunda oluşabilecek afetler ve bu afetlere karşı alınabilecek önlemler konuları ele alınacak.

İklim değişikliği sorunuyla ilgili çözüm önerilerinin ortaya konularak, bu önerilere uygun MEB İklim Değişikliği Eylem Planı'nın oluşturulması amaçlanan çalıştay ile Bakanlık birimlerini kapsayacak iş birliği içinde planlanan eylemlerin gerçekleştirilmesi, paydaş kurumlarla ortak çalışmaların planlanması ve ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çalıştay, 18 Mart'a kadar sürecek.