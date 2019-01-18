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MEB: Ders notları ve devamsızlık bilgileri üzerinde değişiklik yaptığı anlaşılmıştır

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), bir öğrencinin 'MEB'in sistemini hackleyip notlarını düzelttiği' iddialarına ilişkin, 'Yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda basına yansıyan söz konusu olayda adı geçen öğrencinin, kayıtlı olduğu okulun idarecisine ait kişisel şifreyi öğrenmek suretiyle, kendisine ait ders notları ve devamsızlık bilgileri üzerinde değişiklik yaptığı anlaşılmıştır.' değerlendirmesi yapıldı.

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MEB'den, "MEB'in sistemini hackleyip notlarını düzeltti" başlıklı haberle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) tarafından Bakanlığın, bilişim alt yapısı ve veri tabanları üzerinde yapılan teknik analiz ve kontroller çerçevesinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nin veri tabanı üzerinde ilgili haberde belirtildiği gibi herhangi bir "hacklenme" olayının bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda basına yansıyan söz konusu olayda adı geçen öğrencinin, kayıtlı olduğu okulun idarecisine ait kişisel şifreyi öğrenmek suretiyle, kendisine ait ders notları ve devamsızlık bilgileri üzerinde değişiklik yaptığı anlaşılmıştır."

ÖĞRENCİ SERBEST

Öte yandan gözaltına alınan 10’uncu sınıf öğrencisi serbest bırakıldı.

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