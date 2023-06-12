İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2023 Pazartesi / 24 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5599
  • EURO
    25,442
  • ALTIN
    1483.94
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • MEB Görevde Yükselme Sınavı'na girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacak
Eğitim

MEB Görevde Yükselme Sınavı'na girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını bildirdi.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 08:52 - Güncelleme:
MEB Görevde Yükselme Sınavı'na girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacak
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için belirlenen 57 kontenjanın başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.

Bu kapsamda görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar 9 Haziran'da ilan edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav ücretleriyle ilgili yeni bir karar aldıklarını belirterek, "Kılavuza göre sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu ancak bir karar aldık. Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak, sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak.

  • Yusuf Tekin
  • MEB Görevde Yükselme Sınavı
  • sınav ücreti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.