MEB Heyeti, Şanlıurfa'da

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Bakanlık Satın Alma Daire Başkanı Mehmet Kuloğlu, CBS ve Emlak Daire Başkanı Tarık Altakut, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Atilla Sapmaz, İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanı Serap Erdun Sayar ve Yatırım Daire Başkanı Özer Dumanlı ile Şanlıurfa'da yapılması planlanan hem de inşası süren eğitim yatırımları ile ilgili değerlendirme ve inceleme yaptı.



Heyet, ziyaretlerinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve birim sorumlularından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.