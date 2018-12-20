MEB ile AB arasında 400 milyon avroluk iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından oluşturulan "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 2" (PICTES 2) kapsamında 400 milyon avroluk iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı" (FRIT) çerçevesinde uygulamaya konulan PICTES 2 kapsamında yapılacak çalışmalarla, Suriyeli çocukların eğitime ulaşmalarına ve topluma entegrasyonlarına katkı sağlanacağını belirtti.

Türk eğitim sisteminde 655 bin Suriyeli çocuğun yer aldığını söyleyen Denemeç, "İlköğretim çağındaki Suriyeli çocukların yüzde 91'i okula erişmiş durumda. Bu güzel bir rakam fakat okul öncesinde ve lisede rakamlar daha aşağıya iniyor." dedi.

Denemeç, topluma entegrasyon ve dil öğrenimi açısından okul öncesi dönemin önemine işaret ederek, 4-5 yaşlarındaki Suriyeli çocukların eğitim sistemine dahil edilmesiyle okul ve dil başarılarının yükseldiğini ifade etti.

Lise dönemindeki Suriyeli çocukların eğitime katılma oranının yüzde 25'e düştüğünü söyleyen Denemeç, bunun temel sebebinin aile bütçesine katkı sağlamak için okulu terk eden çocuklar olduğunu belirtti.

Denemeç, Suriyeli çocukların okulu terk etmelerini önlemek için PICTES 2 kapsamında çeşitli tedbirler aldıklarını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çocuklarımızı meslek liselerimize yönlendirmeye çalışıyoruz. Meslek liselerinde Türk çocuklarına, devlet olarak belirli bir yardım yapıyoruz. PICTES 2'nin bütçesine Avrupa Birliğinden bu miktarda bir fon konuldu. Suriyeli çocuklara da AB fonlarından gelen aynı miktardaki parayı verme imkanımız olacak. Böylece Suriyeli çocukların sokakta çalışmasına gerek kalmadan, meslek okullarında eğitimlerine devam etmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamalarını hedefliyoruz."

Reha Denemeç, Suriyeli çocukların meslek liselerinden mezun olduklarında iş sahibi olabilme imkanına kavuşacaklarını, böylece hem ailelerine hem de yaşadıkları ülkeye katkıda bulunabileceklerini dile getirdi.

"100 milyon avro okulların altyapısına harcanacak"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, FRIT çerçevesinde eğitimin öncelikli alanlar içinde yer aldığını belirterek, Suriyeli çocukların okula gitmelerinin ve eğitim almalarının önemini vurguladı.

600 binden fazla Suriyeli çocuğun Türkiye'de kaliteli eğitim aldığını söyleyen Berger, bu konuda yapılan çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Berger, PICTES 2 kapsamında 400 milyon avroluk yardımın yapılacağını, 100 milyon avronun da okulların altyapısı için ayrılacağını söyledi.

PICTES 2'nin iki temel amacı olduğunu söyleyen Berger, "Birincisi Suriyeli çocukları desteklemek, aynı zamanda 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan, ev sahibi toplumu desteklemek. Bu çerçevede entegrasyonu ve bütünleşmeyi sağlayabilmek." dedi.

Protokolün imza törenine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile Avrupa Birliği ve MEB yetkilileri de katıldı.