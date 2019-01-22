MEB, LGS için Ocak ayı örnek sorularını yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik (LGS) Ocak ayı örnek sorularının yayımlandığını duyurdu.
- DHA
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soruları yayımlamaya devam ediyor. Merkezi sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler için son birkaç aydır sorular yayımlayan bakanlık, ocak ayı için örnek soruları erişime açtı.
Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.
Sorulara MEB’in http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.
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