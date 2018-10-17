MEB mesleki eğitim kurumlarında ahşap oyuncak üretimi başlatıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların mesleki eğitim kurumlarında tasarımı ve üretimi ile ilgili önemli bir adım attı. Mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında artık ahşap oyuncak üretimi yapılabilecek. Pilot uygulama için Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi seçildi. Siteler Mesleki Eğitim Merkezi, 2017'de Türkiye'de döner sermaye kapsamında üretim yapan 774 mesleki ve teknik eğitim okulu arasında en fazla üretim yapan ikinci okul olmuştu.

Yeni inovatif yaklaşımlar geliştirilecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, başlatılan projeyi çok önemsediklerini ifade etti. Pilot proje ile Türkiye'de ahşap oyuncak tasarım ve üretim farkındalığını artırmayı, ahşap oyuncak uygulamalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Özer, "Çocuk gelişimini destekleyecek yeni inovatif yaklaşımlar geliştirmek istiyoruz. Böylece, ahşap oyuncak tasarım ve üretimini geliştirme ve zenginleştirme de amaçlarımız arasında." dedi.

Çocuklarda ekran bağımlılığını azaltacak ve yaratıcılığı geliştirecek uygulamaları desteklemek istediklerine işaret eden Özer, "Bu çerçevede, ahşap tasarımı ve üretimi yapan üniversitelerimizle de iş birliği yapacağız. Pilot projeyi mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızdaki diğer üretim merkezlerine de yaygınlaştıracağız." bilgisini paylaştı.

Ulusal ölçekli yarışma yapılacak

Ahşap oyuncak tasarım ve üretimini yaygınlaştırdıktan sonra Bakanlık olarak ulusal ölçekli ahşap oyuncak tasarım yarışması düzenlemeyi hedeflediklerini bildiren Özer, "Tüm bu çalışmalar yeni açılımlara yol açacak ve yeni projelerin ortaya çıkmasını da teşvik edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, pilot okul olarak belirlenen Siteler Mesleki Eğitim Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Özer'e Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyin Avcı eşlik etti.

Dünyadaki ahşap oyuncak pazarı giderek büyüyor

Çocuk gelişimi için oyunun önemini vurgulayan uzmanlar, çocuklara oyuncak seçilirken çocukların zihin ve el-kas becerilerini birlikte geliştirecek sağlıklı oyuncakların seçilmesi yönünde uyarılarda bulunuyor. Bazı plastik oyuncaklar, kullanılan bazı malzeme ve boyaların sağlıklı olmaması dolayısıyla zaman zaman tartışma konusu oluyor. Plastik oyuncaklara göre daha sağlıklı, dayanıklı ve güvenli bir alternatif olarak görülen ahşap oyuncakların dünyadaki pazarı gittikçe büyüyor.