MEB 'TIMSS' için yeni yol haritası hazırladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri derslerindeki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olarak gelecek nisan ayında yapılacak Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) uygulamasının Türkiye'de 60 il ve 217 okulun katılımı ile Nisan 2019'da düzenleneceğini belirtti.

Her 4 yılda bir yapılan TIMSS araştırmasının bir sonraki döngüsünün, 2019 yılı içerisinde katılımcı ülkeler tarafından bir örneklem grubu alınarak elektronik ortamda gerçekleştirileceğini belirten Mahmut Özer, "Araştırmaya katılan okullar, Uluslararası Merkez tarafından seçkisiz olarak belirleniyor. Bu durum, araştırma sonuçlarının güvenirliği ve geçerliği açısından önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'den katılacak okullar belirlendi

Özer, Türkiye'den TIMSS 2019 uygulamasına katılacak okulların belirlenerek, araştırmayı yürüten birim olan MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirildiğini kaydetti.

TIMSS araştırmasının son olarak 2015'te 498 okul ve 12 bin 535 öğrencinin katılımı ile "kağıt-kalem değerlendirme" olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Mahmut Özer, şu bilgileri verdi:

"Ülkeler, araştırmaya katılan okullara yönelik hazırlık çalışması yapabiliyor. Özellikle TIMSS 2019'un elektronik ortamda uygulanmasından dolayı bu çalışmalar daha fazla önem arz ediyor. Bu hazırlıklar kapsamında, örneklemde yer alan illerde görevli il milli eğitim müdürlüğü yöneticilerine, okul yöneticilerine ve branş öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı. Bu eğitimler, paydaşlara asgari düzeyde farkındalık sağlamayı, araştırmanın Uluslararası Merkez tarafından belirlenen teknik standartlara uygun yürütülmesi amacıyla yapılması gerekenleri aktarmayı amaçlıyor. Ayrıca uygulamada yer alacak öğrencilere yönelik bilgilendirme de yapacağız."

Fen ve matematik performansı ölçüyor

Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan TIMSS, 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri derslerinde kazandığı bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik yapılıyor.

TIMSS, ülkelerdeki söz konusu sınıflardaki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarını ölçmek, eğitim ve öğretimin okullarda nasıl gerçekleştiğini, eğitim sisteminin etkinlik ve verimliliğini, ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemek ve değerlendirmek amacıyla düzenleniyor.

Bu amaç doğrultusunda başarı testleri ve çeşitli anketler kullanılarak, öğrencilerin fen ve matematik alanındaki performansları, eğitim sistemleri, öğretim programları, öğrenci özellikleri, öğretmen ve okulların karakteristik özellikleri ile ilgili bilgiler toplanıyor.