MEB ülke genelindeki okul pansiyonlarının kalitesini ölçtü

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı bin 44 erkek, 843 kız ve bin 174 karma olmak üzere toplam 3 bin 61 resmi okul pansiyonu bulunuyor.

MEB tarafından 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan "okul pansiyonlarının yemek ve yatak hizmetleri ile öğrencilere sunduğu sosyal imkanların göstergeler üzerinden izlenmesi" hedefi kapsamında, Bakanlığa bağlı resmi okul pansiyonlarında barınan öğrencilerin ve velilerinin memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla anket yapıldı.

Pansiyonların fiziki ve sosyal imkanları, disiplini, hijyeni, beslenme ve çalışma ortamları gibi alanlarla ilgili düzenlenen anketlerde yöneltilen sorulara, 53 bin 387 öğrenci ve 13 bin 421 veli gönüllülük esasına göre cevap verdi.

Memnuniyetin 100 puan üzerinden değerlendirildiği anketin sonuçlarına göre her pansiyonun bir puan değeri ortaya çıktı. Bu kapsamda okul, ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince pansiyonlardaki hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalar yapılması hedefleniyor.

ÖĞRENCİ VE VELİLER PANSİYONLARDAN MEMNUN

Öğrenci ve veliler tarafından verilen cevaplara göre, pansiyonlarda yetersiz alanın olmadığı ve yüksek oranda memnuniyet duyulduğu belirlendi.

Anketle, memnuniyet oranı öğrencilerde yüzde 77, velilerde ise yüzde 85 olduğu ortaya çıktı.

Ankette, öğrencilerin yüzde 85'i pansiyon talimatnamesinin düzenli uygulandığını, yüzde 82,3'ü pansiyonların işleyişi ile ilgili bilgilendirildiklerini belirtti.

Öte yandan öğrencilerin yüzde 83,7'si haftalık banyo saatleri dışında banyo yapma imkanlarının bulunduğunu, yüzde 79,7'si devlet tarafından verilen harçlık ve sosyal yardımların düzenli ödendiğini kaydetti.

"PANSİYONDA KALMAK ÖĞRENCİNİN SORUMLULUK ALMASINA KATKI SAĞLIYOR"

Ankete katılan velilerin yüzde 93,9'u pansiyondan evci ve çarşı iznine gidiş gelişlerin bilgileri dahilinde gerçekleştiğini, yüzde 86,4'ü öğrencilerin pansiyonda karşılaştığı sorunların giderilmesinde eğitici öğretmenlerin yardımcı olduğunu belirtti.

Ayrıca velilerin yüzde 89,5'ine göre pansiyonda kalmak öğrencinin kendisini tanımasına ve sorumluluk almasına katkı sağlıyor.

Okul pansiyonları memnuniyet puanları, okul düzeyinde rapor olarak e-Okul modülünde okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin erişimine açıldı.