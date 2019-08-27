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MEBBİS eş durumu yer değiştirme tercihleri sona eriyor! Eş durumu tayin atamaları ne zaman yapılacak?

MEBBİS eş durumu yer değiştirme tercihleri sona eriyor. Eş durumu tayin atamaları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde kabul edilmişti. Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri ise 22 Ağustos'ta başladı ve bugün sona eriyor. Kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları ise 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Eş durumu yer değiştirme tercihlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri bugün sona eriyor. Eş durumu tayin atamaları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı da büyük bir heyecanla araştırılıyor. MEB, 2019 yaz tatili kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru, atama ve ilişik kesme tarihlerini duyurmuştu. Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde kabul edilmişti. Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerini tamamlayan öğretmenler tercihlerini 22 Ağustos'ta yapmaya başladılar. Kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
MEBBİS EŞ DURUMU YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ SONA ERİYOR!
22 Ağustos'ta başlayan öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri bugün sona eriyor. 
 
 EŞ DURUMU TAYİN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmen yer değiştirme atamaları 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.
 
İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.
 

 
EŞ DURUMU TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Öğretmen yer değiştirme 'http://mebbis.meb.gov.tr' veya 'http://personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden yapılacak.
 

MEBBİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

 
MEBBİS GİRİŞ EKRANI MEBBİS'E GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öncelikli adım MEBBİS'E mebbis.meb.gov.tr üzerinden giriş yapmaktır. Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak MEBBİS şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS'te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir.

 
ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?
MEBBİS ve e-okul şifreleri ile alakalı sorunları, ilçe yöneticileri, kurum yetkilileriyle telefonla görüşüp çözmekteydiler. Ancak güvenlik zafiyeti oluşmaması için artık MEBBİS şifresi ve E okul veli bilgilendirme sistemi şifrelerini unutanlar ve kaybedenlerin şifreleri kendilerine telefon ile verilmeyecek, şifre beklentilerini çalıştıkları kurumun resmi e-posta adresinden şifremi unuttum şeklinde istekte bulunup, aynı gün içerisinde yeni şifresi kendisine e-posta yoluyla bildirilecektir.
 

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