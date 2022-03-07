MEB'den 8 bin soruluk mart ayı yardımcı kaynak paketi

IHA 7 Mart 2022 Pazartesi 10:17 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:17

Milli Eğitim Bakanlığı, ekim ayından itibaren hazırladığı yardımcı kaynakları her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunmayı sürdürüyor. Tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik hazırlanan mart ayı yardımcı kaynak paketinde "etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezî sınava yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları" yer alıyor.

yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinde erişime açılan mart ayı yardımcı kaynak paketinde, ilkokul 2. sınıftan lise 12. sınıf öğrencilerine yönelik 8 bin soru yer alıyor.

Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanarak alanında uzman ekiplerce hazırlanan pakette, 2. sınıftan 7. sınıfa temel eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik 850 sorudan oluşan Çalışma Yaprakları, Çalışma Soruları ve Çalışma Fasikülleri yer aldı.

8. SINIFLAR İÇİN MART AYI LGS ÖRNEK SORULARI

2022 yılında LGS kapsamında yapılacak olan merkezi sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren 8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak için her ay düzenli olarak yayımlanan LGS örnek sorularının Mart ayı çalışması da yardımcı kaynak paketinde paylaşıldı.

YKS'YE YÖNELİK 1200 ÇALIŞMA SORUSU

Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için hazırlanan "Tekrar Testleri"nin 10'uncusu da yardımcı kaynak destek paketinde yer alıyor. İkinci dönem ünite ve kazanımlarını kapsayan 10. Tekrar Testleri'nde 750 soru bulunuyor. 12. Sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1.200 soru yer alıyor. Ayrıca 4 bin 250 sorudan oluşan soru bankası, çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

8, 9 VE 10. SINIFLAR İÇİN ETKİLEŞİMLİ SORULAR

Elektronik ortamda 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanan etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediyor. Bu çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ETKİNLİKLER

Mart ayı paketinde daha öncekilerde olduğu gibi temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor. Boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeren etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

Altıncı yardımcı kaynak destek paketinin Bakanlığın internet sitesinde öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulduğunu duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Ekim ayından bu yana her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak kapsamlı bir yardımcı kaynak paketi hazırlıyor ve paylaşıyoruz. Bu ay altıncısını erişime açtığımız pakette 8 bin soru yer alıyor. Çok deneyimli ve uzman kadromuz tarafından kapasitesini her geçen gün artırdığımız bir kaynak havuzu oluşturuluyor. Hazırladığımız destek paketleri hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz tarafından ilgiyle karşılanıyor. Kasım ayından bu 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık. yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden indirme sayısı ise 12 milyonu geçti. Tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak onlara destek sunmaya ve düzenli olarak yayımlamaya devam edeceğiz."