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Eğitim

MEB'den ailelere ''Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu''

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde ailelere rehberlik etmesi amacıyla 'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu' hazırladı.

AA16 Temmuz 2024 Salı 11:32 - Güncelleme:
MEB'den ailelere ''Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu''
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nda" tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek güvenli adresler, burs olanakları, diğer geçiş imkanları (yatay geçiş, dikey geçiş gibi), tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile sıkça sorulan sorular" gibi konu başlıkları yer alıyor.

"Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nda, velilerin tercih döneminde çocuklarına yaklaşımına yönelik şu öneriler bulunuyor:

"Bu süreçte çocuğunuza yönelik destekleyici ve yol gösterici bir tutum sergileyin. Her çocuğun biricik ve kendine özel olduğunu unutmayın. Artık bu tercih dönemiyle beraber hayatının sorumluluğunu alacağı, belki sizlerden uzakta yeni bir yaşam alanı oluşturacağı bir sürecin içinde. Sizler de bu süreçte onu motive ederek, doğru kararlar alması ve mutlu olacağı tercihler yapması konusunda destekleyici olun. Karar vermenin hayli zor olduğu bu dönemde çocuğunuzun aklına gelmeyen ya da gözden kaçırabileceği ayrıntılar konusunda daha dikkatli davranarak ona anlamlı bir destek sunabilirsiniz."

Kılavuza, "orgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

"TERCİH DANIŞMANLIĞI" HİZMETİ DE VERİLECEK

MEB, adaylara üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olması amacıyla rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı "tercih danışmanlığı" hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı.

Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulacak.

Bu süreçte adayların kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı birer birey olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.

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