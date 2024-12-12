MEB'den 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çalışmalar devam ederken, öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine ailelerin etkin katılımı için "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi uygulanacak.

Proje kapsamında Bakanlığa bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda öğrenciler sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler ile sosyal sorumluluk çalışmalarına aileleriyle katılacak. Okul-aile ilişkisinin güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçirilen projede, ailelerin çocuklarıyla daha derin bağlar kurmaları ve kaliteli zaman geçirmeleri hedefleniyor.

- FAALİYETLER VELİLERE MADDİ YÜK GETİRMEYECEK ŞEKİLDE PLANLANACAK

Proje kapsamında uygulanacak olan etkinlikler, gönüllülük esasına dayalı olacak ve öğrencilerin ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurularak belirlenecek. Böylece her öğrencinin en az bir sanat ya da spor dalında beceri kazanması sağlanacak.

Öğrencilerin katılacağı etkinliklerin planlanması amacıyla okullarda "Ailemle Eğitim Yolculuğum Etkinlikler Kurulu" oluşturulacak. Kurul, öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği ve gönüllü velilerle işbirliği yaparak etkinliklerin yürütülmesini sağlayacak. Buna ek olarak faaliyetler, velilere maddi yük getirmeyecek şekilde planlanacak.

Projenin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için ayrıca bir kılavuzda hazırlandı.

Kılavuzda, Ailemle Kitap Okuyorum, Ailemle Spor Yapıyorum, Ailemle Sahnedeyim, Ailemle Okul Günü, Ailemle Doğa Günü, Ailemle Sanat Günü, Aileler Yarışıyor ve Tecrüben Yol Göstersin gibi öğrencilerin katılabileceği çeşitli öneriler yer alıyor.

