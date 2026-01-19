MEB'den lise öğrencilerine özel dergi: Young and Wise

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin dil becerilerini, düşünme yetkinliklerini ve okuma kültürlerini desteklemek amacıyla hazırlanan Young and Wise dergisi, Ocak 2026 tarihli ilk sayısıyla "OGM Materyal"de okurlarıyla buluştu.

İngilizceyi yalnızca ders olarak değil, kültürler arası etkileşimi güçlendiren, eleştirel düşünmeyi destekleyen ve bireyin kendini ifade etme becerisini geliştiren bir araç olarak ele alan dergi, öğrenciler başta olmak üzere İngilizce öğretmenleri ve dil öğrenimine ilgi duyan tüm okurlar için zengin bir kaynak niteliği taşıyor.

Derginin kültür, sanat ve çevre sayfalarında spor, müzik, sinema ve edebiyat dünyasından seçilen özgün içerikler aracılığıyla öğrencilerin ilgi alanlarına hitap eden çok yönlü bir okuma deneyimi sunuluyor. Bu bölümde bir müzisyenle röportaj, Türkiye ve dünyadan yemekler, ilk sayının teması olan çevre ile ilgili yazılar yer alıyor.

YDT'YE YÖNELİK İPUÇLARINA YER VERİLİYOR

Derginin akademik köşesinde İngilizce öğrenmenin akademik ve kişisel faydalarına odaklanan yazılar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Yabancı Dil Testi'ne (YDT) yönelik ipuçları, İngilizcede kullanılan kalıp ve deyimlerin yanı sıra günlük iletişimde kullanılan ifadelere yer veriliyor.

Bu bölüm, öğrencilerin hem dili işlevsel biçimde kullanmalarını hem de sınav başarısını desteklemeyi amaçlıyor.

İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜRECİ KEYİFLİ HALE GETİRİLİYOR

Derginin eğlence köşesinde, bilmeceler, bulmacalar, İngilizce çevrim içi oyunlar, eğlenceli etkinlikler, ilham veren öğrenci hikayeleri, okullarda gerçekleştirilen örnek projeler ve öğretmen deneyimleri yer alıyor.

"Sizden Gelenler" bölümünde ise öğrencilerin kaleminden çıkan ve sayının teması etrafında şekillenen yazılara yer verilerek gençlerin düşüncelerini ifade etmelerine ve dergiye etkin katılım sağlamalarına imkan tanınıyor. Bu yönüyle Young and Wise, öğrencileri yalnızca okur değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da sürecin merkezine alıyor.

ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANACAK

Gençlerin dünyasına temas eden konularla yabancı dil öğrenimini daha anlamlı hale getirmeyi amaçlayan dergi, okuma alışkanlığını destekleyen, değer edinimini önceleyen ve öğrenme becerilerini geliştiren yapısıyla öne çıkıyor.



Üç aylık periyotlarla yayımlanacak derginin merak eden, kendini geliştiren ve çok yönlü düşünebilen bireyleri yetiştirme yolculuğunda eğitim aracı olması amaçlanıyor.