MEB'den okul-aile iş birliğini güçlendirecek dizi film: Velivizyon

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre; velilerin sorumluluk duygularını artırmak, okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla 'Velivizyon' platformu oluşturuldu. 'Velivizyon' ile öğrencilerin zamanının çoğunun okul dışındaki alanlarda geçtiği gerçeğinden hareketle geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak için eğitim öğretimin en önemli paydaşlarından biri olan velilerin okulla azami iş birliğinin sağlanması, öğretmenin yükünün hafifletilmesi ve velilerin bilinçlendirilerek sorumluluk duygularının artırılması hedefleniyor. Web sayfası, YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından oluşan Velivizyon platformunda, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık toplam 27 bölümden oluşan dizi film bulunuyor.

DİZİDE TOPLUMSAL KONULAR ELE ALINDI

Velivizyon tanıtım programı, 15 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Nevra Serezli, Zihni Göktay, Volkan Severcan, Zuhal Yalçın, Ziya Kürküt, Didem İnselel ve Şebnem Özinal gibi oyuncular da katılacak. Velivizyon platformuyla 'sağlıklı iletişim kurmak', 'huzurlu ev, huzurlu sınıftır', 'veli olmak', 'evdeki öğretmen', 'okul-aile birliği' gibi temalarla toplumdaki ortak sorunlara dikkati çekmek, velileri bilinçlendirerek öğrencilerin eğitim süreçlerinde ailelerin aktif katılımını artırmak ve çocukların geleceği için ideal bir 'okul-aile-çocuk' iş birliğini sağlamak hedefleniyor. Dizi film kadrosunda yer alan oyuncular, 'okul-aile-çocuk' ilişkileri ile Türk toplum yapısına ilişkin gözlemlerden yola çıkarak 'anne, baba, dede, nine' gibi çeşitli roller üstlendi. Zihni Göktay, Nevra Serezli, Volkan Severcan, Gülen Karaman, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Sefa Zengin ve Ziya Kürküt gibi usta oyuncuların rol aldığı bu dizi filmde iki ailenin çocuklarının 1'inci sınıftan 12'inci sınıfa, olan okul hayatları gibi okul-aile-çocuk ekseninde toplumsal konular ele alındı.

ULUSAL TV KANALLARINDA VE DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYIMLANACAK

Platformda veliler için hazırlanan dizi film ve kamu spotlarının yanı sıra 'Çocukla Oyun', 'Ergenlikte Doğru Yaklaşım', 'Dijital Mecranın Doğru Kullanımı', 'Çocukla Verimli Zaman Geçirme', 'Çocuğun Sosyal Çevresini Tanımanın Önemi' gibi konularda, çocuk-ebeveyn ilişkisini güçlendirerek sağlıklı bir iletişim ortamının kurulabilmesine yönelik videolar, oyunlar, konunun uzmanları ile yapılan söyleşiler, bilgilendirme yazıları ve benzeri içerikler de yayımlanacak. Hazırlanan dizi film; Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA), 'velivizyon.meb.gov.tr', Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesapları ile ulusal TV kanallarında ve dijital platformlarda yayımlanacak.