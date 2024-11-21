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Eğitim

MEB'den ''veli rehberlik'' kitapları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaöğretimdeki öğrencilerin ebeveynlerine yönelik veli rehberlik kitaplarını yayımladı.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
MEB'den ''veli rehberlik'' kitapları
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde uzmanların katkılarıyla hazırlanan "Veli Rehber Kitabı 1" ve "Veli Rehber Kitabı 2" ile ebeveynlerin rol model olarak çocuklarına sağladığı akademik ve bütüncül gelişim desteğinin artırılması amaçlanıyor.

Dijital ortamda yayımlanan kitaplarda, velilerin, ortaöğretimdeki çocuklarına eğitim sürecinde aktif destek sağlamasının, evde uygun öğrenme ortamını oluşturmasının öğrencilerin öğrenme isteğini artırdığına vurgu yapılıyor.

Kitaplarda, velilerin katkılarının çocuklarının potansiyellerini en üst düzeyde sergilemeleri ve başarılı bir geleceğe adım atmaları için büyük öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Ergenlik döneminde çocuğu olan ebeveynler için yol gösterici birer başucu kaynağı olarak da tasarlanan kitaplar, ebeveynlere bu konuda pratik bilgilerle beraber ergenlik dönemine yönelik davranış stratejileri ve geniş bir bakış açısı sunuyor.

- EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Ailelerin, eğitim sürecindeki çocuklarının gelişim ve değişimlerini daha iyi anlamalarına yönelik bilgilerin yer aldığı kitaplarla ebeveyn-çocuk ilişkisinin güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

"Veli Rehber Kitabı 1" ergenlik döneminin fiziksel karmaşıklığı ve gereksinimlerine odaklanırken, "Veli Rehber Kitabı 2", lise öğrenimi ve mesleki gelişim ile ilgili alanlara dikkat çekiyor.

Kitaplara "ogmmateryal.eba.gov.tr/kutuphane/rehberlik" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • veli

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