Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Seçim Özel'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplıyor.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Sahadaki durumu analiz eden Bakan Özer, "Aday listeleri açıklandıktan sonra ben Ordu'daydım. Vatandaşlarımızın teveccühü çok iyi. Tabii benim için de farklı bir süreç. ilk kez böyle bir süreci deneyimliyorum. Vatandaşlarımız da sahada, köylerde, mahallelerde, ilçelerde hem dertlerini dinliyoruz, hem yapılanları anlatıyoruz. Beraber vakit geçiriyoruz. Gerçekten biliyorsunuz seçimler demokraside şölenleri. Çok keyifli ve suhuletli bir şekilde gidiyor. Ya vatandaşın bu son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten vatandaşların büyük teveccühü var. Yapılanları görüyor, manipülasyonları görüyor. bir genelde tekil olaylardan yola çıkıldığı zaman sanki bu hizmetler yeterince anlatılmıyormuş gibi bir yanılsamaya yol açabiliyor ama halkımızın bir hikmeti var. Yani bin yıllık bir hikmeti var. Genelde seçim bu demokrasiye geçiş ve seçim süreçlerinde de görüyoruz ki vatandaşımız her zaman güzel eğiliyor, güzel kararlar veriyor. Gerekirse derste veriyor. Demokrasinin aslında galibi halkımız. Yani süreçleri belirleyen de halkımız. Benim için çok iyi. AK Parti'nin oradaki durumu da çok iyi. Yani tüm arkadaşlarımızla birlikte, mevcut milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, yeni adaylarımızla birlikte saha güzel bir seçim dönemine tanıklık ediyor. Geçen haftada sayın Cumhurbaşkanımız Ordu'yu ziyaret etmişti. Orada güzel bir miting oldu. Perşembe günü. inanılmaz teveccüh vardı yani.

