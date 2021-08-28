AA 28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:52 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:01

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun"

Özer: "Okul bazlı ortaya koyduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık."

Özer: "İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın Kovid-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz."