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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: Sistemimiz hazır, tüm önlemlerimizi aldık

Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun. Okul bazlı ortaya koyduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık.' dedi.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:52 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:01
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun"

Özer: "Okul bazlı ortaya koyduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık."

Özer: "İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın Kovid-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz."

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