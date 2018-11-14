Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğretmen niteliğini artırmak bütün dünyanın ihtiyacı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK), YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, üniversite rektörleri ve eğitim fakültesi dekanları ile bir araya geldi.

Selçuk, MEB'in özellikle öğretmen yetiştirme konusunda ihtiyaç duyduğu meseleleri YÖK Başkanı Saraç'ın açık, net, kabul edici bir yaklaşımla beraberce değerlendirme ve rasyonel olanı kararlaştırma gibi iyi niyetli bir yaklaşımının bulunduğunu, kendilerinin de bu iyi niyetli yaklaşımı, birlikte yüceltme arzusunda olduklarını bildirdi.

2023 Eğitim Vizyonu'nun temel felsefesineilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "Doküman, tüm çalışmaların alt sistem ve bileşenlerinin bütünleşik olarak dönüştürülmesi hedefini taşıyor. Dokümanın hedeflerinden bir tanesi yapısal bir dönüşümü vurgulaması." diye konuştu.

Eğitimin kendi başına yaşayan bir kurum olmadığını, ekonominin ihtiyaç ve kapasitesi ile eğitimin ihtiyaç ve kapasitesinin örtüşmesi ve üretim temelli bir bakış açısına ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Selçuk, "Eğitimin demokrasi ile ilgisi ekonomi ile ilgisi kadar önemli bir husus. Demokrasinin ilerlememesi halinde eğitimin giderek donuklaştığı ve katılaşan yapılara dönüştüğünü de ifade etmek mümkündür." diye konuştu.

"Yükseköğretime geçişte gereken yolu birlikte çizeceğiz"

Bakan Selçuk, "Yükseköğretime geçiş meselesini YÖK ve ÖSYM ile değerlendirip, gereken yolu birlikte çizeceğiz. Çünkü bu, 'ben yaptım oldu' diyerek yapılacak bir iş değil. Bu bütün toplum için bir ödev. Bu bir ülke ödevi. O sebeple de bunu birlikte dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Öğretmen yetiştirmenin, Türkiye'nin tarihsel olarak çok büyük birikiminin olduğu bir alan olduğunu, ancak 1970'li yıllardaki terör hadiselerinin ve 12 Eylül sonrasında ortaya konulan yapının bir türlü dönüştürülememesi gibi bir konunun bulunduğunu ifade etti.

Öğretmen yetiştirmenin bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Selçuk, "Bir çok şey, değişmiyorsa zamanı gelmemiştir. Biz MEB olarak bunun zamanının geldiğini düşünüyoruz." dedi.

"Öğretmen niteliğini artırmak bütün dünyanın ihtiyacı"

YÖK ile öğretmen yetiştirme konusundaki çalışmalarının önemine de işaret eden Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğretmenin kaynağı, eğer düzenlenmezse yeniden yapılandırılmazsa bizim sürekli olarak hizmet içi eğitimlerle mevcut görevdeki öğretmenlerimizi belirli bir içeriğe davet etmemiz çok da işlevsel değil. O sebeple öğretmen yetiştirmede gerçekten yapısal yani süreç ve işlevlerle ilgili elbet bir şeyler yapılır ama asıl ihtiyaç, amaç ve yapının yeniden düzenlenmesi. Bu, birdenbire olacak bir iş değil. Hemen önümüzdeki sene, bütünüyle 'şöyle bir değişiklik yapıyoruz' diyerek yapılacak bir iş değil. YÖK Başkanımızla birlikte yaptırdığımız ilkesel değerlendirmede, belirli pilot çalışmalarla belirli zamanlar tanıyarak hem öğrenciler hem öğretmen adayları için hem eğitim fakülteleri için belirli zaman dilimleri tanıyarak bu pilotlama çalışmalarını gündeme getirmek ve bunlarla ilgili MEB'in çok ciddi maddi manevi katkısını ortaya koymak ve ortak bir hedefle çok daha kaliteli bir öğretmen yetiştirme sistemine doğru yönelmek arzumuzdur.

Hiçbir eğitim sisteminin kalitesi, öğretmeninin kalitesini aşamaz. Öğretmen kalitemizle ilgili biraz daha çalışmaya ihtiyacımız var. Öğretmen niteliğini artırmak bütün dünyanın ihtiyacı, sadece Türkiye'nin ihtiyacı değil, bizim de ihtiyacımız. Bu konuda çalışmalar yapacağız ve bu süreç içinde ortaya çıkan gelişmeleri de kamuoyu ile paylaşacağız.

YÖK ile çalışmamızın çok güzel şeylere gebe olduğunu ifade etmek isterim. Bunu teknik çalışmalarla da ortaya koyacağız. Bu konuda bütün üniversitelerin katkısını bekliyoruz."