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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sona erdi.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu tamamlandı
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Sınavın ilk oturumu AGS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 1035 bina, 18 bin 90 salonda düzenlendi.

411 bin 805 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu, 110 dakika cevaplama süresi verildi.

Emniyet görevlileri dahil 53 bin 977 kişi görev yaptığı AGS, saat 12.05'te sona erdi.

SINAVIN İKİNCİ OTURUMU SAAT 14.45'TE

MEB-AGS'nin ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) de saat 14.45'te uygulanacak ve adaylara alanlarına göre sorular yöneltilecek.

Sınava girdiği alana göre adaylara 50 çoktan seçmeli sorunun yöneltileceği ÖABT'de ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik, kimya/kimya teknolojisi testlerinde 90 dakika, biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam-hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testlerinde ise 70 dakika süre verilecek.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Akademi Giriş Sınavı
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