İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2023 Perşembe / 24 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9999
  • EURO
    20,1984
  • ALTIN
    1172.29
  • BIST100
    5188.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Milli Eğitim Bakanlığına 5 bin personel alınacak
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığına 5 bin personel alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

AA16 Mart 2023 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığına 5 bin personel alınacak
ABONE OL

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

Personel istihdamı kapsamında merkez teşkilatına 250 büro personeli, 4 avukat, taşra teşkilatına 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacak.

Personel istihdamına ilişkin takvim ve başvuru koşulları ilerleyen günlerde ilan edilecek.

  • Bakan Özer
  • personel
  • alım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.