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Milli Eğitim Bakanlığınca eğitimde iş birliğine karar verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca, İvedik Organize Sanayi Bölgesi ile mesleki ve teknik eğitimde iş birliğine karar verildi.

  • AA
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara'yı ziyaret etti.
 
Özer, düzenlenen toplantıda, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde mesleki eğitimde yapılan düzenlemeler ve başlatılan yeni projeler hakkında bilgi verdi.
 
İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ise son aylarda mesleki eğitimle ilgili sevindirici gelişmeleri takdirle izlediklerini, bu kapsamda yeni bir atılımı MEB ile birlikte gerçekleştirmek istediklerini belirtti.
 
SÜRECİN HEMEN BAŞLATILMASINA KARAR VERİLDİ
 
Mesleki ve teknik eğitimde iş birliğinde mutabık kalınan toplantıda, sürecin hemen başlatılmasına karar verildi. Ayrıca iş birliğine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Teknopark Ankara'nın da dahil edilmesi kararlaştırıldı.
 
Bakanlık yetkililerinin ziyaretinde, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu ile daire başkanları, Teknopark Ankara Genel Müdürü Oğuz Ünal ile yönetim kurulu üyeleri ve İvedik OSB yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

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