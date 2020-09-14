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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan '21 Eylül' duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için, okuma yazma sürecini eğlenceli hâle getirerek kolaylaştıracak 6 kitaptan oluşan bir set hazırladı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:06 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:06
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Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için, okuma yazma sürecini eğlenceli hâle getirerek kolaylaştıracak 6 kitaptan oluşan bir set hazırladı.

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