Milli Eğitim Bakanlığı'ndan '21 Eylül' duyurusu

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:06 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:06

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için, okuma yazma sürecini eğlenceli hâle getirerek kolaylaştıracak 6 kitaptan oluşan bir set hazırladı.