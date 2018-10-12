Milli Eğitim Bakanlığının '2023 Eğitim Vizyonu' açıklanacak
Milli Eğitim Bakanlığının '2023 Eğitim Vizyonu', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla 23 Ekim'de kamuoyu ile paylaşılacak.
- AA
Milli Eğitim Bakanlığının, gelecek 3 yıla dair hedef ve yaklaşımlarını içeren "2023 Eğitim Vizyonu", 23 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, çalışmaları tamamlanan "2023 Eğitim Vizyonu", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programla kamuoyuna sunulacak. Program, 23 Ekim'de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın üç yıllık hedef ve yaklaşımlarını ortaya koyacak bir çalışma yürüttüklerini açıklamıştı.
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