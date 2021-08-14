Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği soru cevap buldu! Okullar belirlenen tarihte açılacak mı?

14 Ağustos 2021 Cumartesi 08:32 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 08:47

Pandemiden en çok etkilenen ve uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kalan çocukların okullarına kavuşması için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Kamuoyunda en çok merak edilen konular ise "Okullar zamanında açılacak mı? Açılacaksa yüz yüze eğitim mi, yoksa hibrit mi olacak" şeklinde sıralandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki net kararın Kabine toplantısında verileceğini duyurdu. İlk Kabine toplantısında bu soruların cevaplarının kesinleşmesi bekleniyor.

MEB NORMAL EĞİTİM İÇİN HAZIRLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı ise hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı olduklarını ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini mesajı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı hazırlık yüz yüze eğitimin başlaması yönünde. Yani bütün ilk ve orta öğretimde tüm sınıflar normal zamanda eğitime başlayacak ve öğrenciler 5 gün okula devam edecek.

Şu anda hibrit model seçenekler arasında bulunmuyor. Ancak delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının çok tırmanması halinde böyle seçeneğin tekrar gündeme gelmesi olasılığı da tamamen ortadan kalkmış değil.

OKULLAR HAZIRLANIYOR

Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler de üzerinde de tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.

ÜNİVERSİTELER DE HAZIRLANIYOR

Bilim Kurulu'nun çalışmalarına paralel olarak YÖK'ün de üniversitelerin açılması için gerekli çalışmaları yaptığı bildirildi. Bu kapsamda öncelikli olarak üniversite yurtlarının karantina amaçlı kullanılmasına son verilecek.

Buralarda temizlik başta olmak üzere gerekli çalışmalar yapılacak, fiziki koşulların pandemiye göre düzenlenmesi sağlanacak. Öğrencilerin okul kampuslarına ve yurtlara aşı karnesi ya da 48 saatlik PCR testi ile alınması gündemde.