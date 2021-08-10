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Eğitim

Milyonlarca öğrenciye müjdeli haber! Başkan Erdoğan YKS kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanının Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 140, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 170 olarak uygulanacağını açıkladı.

10 Ağustos 2021 Salı 14:30 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 17:19
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YKS'de çok sayıda adayın baraj altında kalması nedeniyle baraj puanlar düşürüldü. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Buna göre; 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılması kararlaştırıldı. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da düşürülmesi gündemiyle bir çalışma yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunmuştu.

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