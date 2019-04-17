''Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması'' başladı

Kendi geleceklerini ve kariyer planlarını yetenekleri ile belirleyecek olan öğrenciler için düzenlenen Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışmasının ödül töreni 18 Nisan Perşembe akşamı gerçekleştirilecek. Yarışmada toplamda 55 bin TL’lik para ödülü verilecek. Birincinin 20.000, ikincinin 15.000 ve üçüncünün 10.000 TL, ödül alacağı yarışmada “Jüri özel ödülü” ve “en iyi takım çalışması” ödülüne değer görülenler de 5’er bin TL’nin sahibi olacak.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm kapsamında desteklediği ve Ticaret Bakanlığının onayları ile İHKİB tarafından düzenlenen yarışmada gençlerin çalışmalarını konusunda uzman jüri üyeleri değerlendirecek.

GELECEĞİN MODELİSTLERİ YETENEKLERİNİ SERGİLİYOR

Yarışmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Müge Hepyüksel Keçik “ Hepiniz, yeteneğinizi ve becerinizi kanıtlamak için buraya geldiniz. Okullarınızı en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Sektörümüzün sizler gibi yetenekli, becerikli ve özgüveni yüksek modelistlere ihtiyacı var. Bu yarışmaya katılarak yeteneğini geleceğe dönüştürmek isteyen siz değerli gençlerimiz, hepiniz, benim gözümde yarışmayı kazandınız. Hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ise konuyla ilgili olarak: “Ülkemizin ve moda endüstrimizin üretimde yeni bir sıçrama hamlesi yapabilmesi için mesleki eğitime daha çok odaklanmak zorundayız. Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu modelistleri, tasarımcıları yetiştiren okullara desteğimiz tam. Ancak mesleki eğitimi daha cazip hale getirmeliyiz. Bu konuda da öncülük yapıyoruz. Meslek liselerimizdeki öğrencilerimiz arasında Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışmasını başlattık. Amacımız, eğitim, üretim ve istihdam ilişkisini güçlendirmek, mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çekmek. Milli Eğitim ve Ticaret Bakanlıklarımızın desteklediği yarışmanın ilkini geçen yıl gerçekleştirmiştik. Bu yıl 17 – 18 Nisan’da ikincisini düzenliyoruz. Yarışmaya İstanbul’da moda tasarım teknolojileri alanında eğitim veren 53 okulumuzdan öğrenciler katılıyor. Gençler üçerli takımlar halinde yarışıyorlar. Elbette başarının bir ödülü olması gerekiyor. Yarışmada birinci olan takım 20 bin lira para ödülü kazanacak. İkinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. “Jüri özel ödülü” ve “en iyi takım çalışması” ödülüne değer görülenler de 5’er bin TL’nin sahibi olacak. Derece elbette önemli ama her şey değil. Bana göre yarışmaya katılan tüm gençlerimiz kazanacak. Çünkü rekabeti yaşıyorlar. Sektörün beklentilerini öğreniyorlar. Çalışma hayatına bir adım daha yaklaşıyorlar. Şahsım ve yönetim kurulum adına hepsine başarılar diliyorum. Öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yarışmanın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı.

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAKLARI İHTİYACI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İHKİB’den alınan bilgiye göre Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü ülkemizin üretiminde, ihracatında ve istihdamında en büyük sektörlerden birisi olup dünyada da önde gelen tedarikçilerdendir. Rakamlarla Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü:

GSMH’nin %2,6’sı, imalat sanayi üretiminin %5,9’unu, imalatta işgücünün %14,1’ini, toplam ihracatın %12’sini sağlamaktadır.

Yıllık 17,6 milyar dolar ihracatla dünyada 5. AB’de 3. büyük tedarikçidir.

2018 Aralık ayı itibarıyla 525 bin kişiye, tekstille birlikte 1 milyonu aşkın kişiye üretim aşamasında istihdam sağlamaktadır.

Bu rakam perakende ve diğer alanlardaki faaliyetlerde çalışanlarla birlikte 1,5 milyon kişiyi bulabilmektedir.

Çalışanların %50’si kadınlardan oluşmaktadır.

1000 $ yatırımla 1,5 kişiye istihdam sağlanabildiğinden az sermayeyle hızlı ve yaygın bir istihdam yaratma özelliği vardır.

Bu nedenle özellikle istihdam ve üretim odaklı politikaların gerekli olduğu dönemlerde ülkenin sosyal sigortası durumundadır. Nitekim ülkemizde işsizliğin %10,5’lardan %14,7’ye tırmandığı Ağustos 2018-Ocak 2019 döneminde hazırgiyim istihdamı her ay 5000 kişi artış göstermiştir.

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü katma değerli ihracatta da ülkemizde önde gelen üç sektörden biri olup ihracat birim fiyatı ortalama 18 dolar/kg’dir.

Bunlarla birlikte gelecek dönem rekabetinde sektörümüzün sahip olduğu başarı çıtasını devam ettirebilmesi için; ihracat katma değerini daha fazla artırabilmesi, üretim faaliyetlerinin daha fazla teknolojiye ve dijital altyapılara dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İHKİB olarak geçen sene açıkladığımız dörtdörtlük strateji planımızda da hedefimizi ihracat birim fiyatının 30 dolar/kg’a çıkartılması olarak belirtmiştik. Bunun için insan kaynaklarının da bu üretim ve rekabet altyapısını destekleyecek şekilde nitelikli hale getirilmesi gerekmektedir. Artık bugünden başlayarak yarının dünyasında birbiriyle konuşan makinalarla ve verilerin en verimli şekilde işlenmesine dayalı sistemlerle üretim söz konusu. Biz de bunun için meslek liselerini destekleyerek sektörün nitelikli işgücü karşılayabilecek standartlara ve yetkinliğe ulaşmasını amaçlıyoruz.

SEKTÖRÜN İTİCİ GÜCÜ MESLEK LİSELERİ

Hazır Giyim Sektöründe Türkiye’nin en büyük gereksinimlerinden biri olan ve sektöre yüksek katma değer sağlayan “nitelikli teknik eleman” konusuna dikkat çekmek için İHKİB ve MEB özel desteği ile başlatılan proje, meslek lisesinden mezun teknik elemanların sektördeki önemini vurgulamayı hedefliyor. Meslek liseleri, kağıt üzerindeki hayalleri gerçeğe dönüştüren “kadın giyim modelistliği” bölümü öğrencilerinin, mezun olduklarında hızlı bir şekilde sektöre geçiş yaparak kariyer hayatına adım atmalarına imkan sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl Moda Tasarım Teknolojileri Alanı, Kadın Giyim Modelistliği dalında 2.772 öğrenci mezun olmuştur. Sanayi dönüşümünün ülkemiz üzerinde oluşturacağı potansiyel etkiler düşünüldüğünde yetenekleri ile öne çıkan bu öğrencilerimizin istihdam sürecine hızlıca adaptasyonlarının sağlanmasında meslek liselerinin katkısı büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple İHKİB, MEB ile birlikte meslek liselerini ülke genelinde desteklemeye devam edecektir.