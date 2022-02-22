MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ sınav süresi 2022

22 Şubat 2022 Salı 10:02 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 10:02

MSÜ sınavı kaç dakika? sorusunun yanıtı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak -9 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Sınava geç başvuru süreci ise bugün saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM, MSÜ sınav süresiyle ilgiyi de adayları ilgilendiren önemli duyuruda bulundu. İşte MSÜ sınavına dair detaylar

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA?

2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) ve Askeri Öğrenci Temini Kılavuzu yayımlandı. MSÜ sınav süresi, başvuru kılavuzunda belirtildi.

MSÜ SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLDU?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, 2022 MSÜ sınav süresinin 165 dakika olacağı belirtildi. Bilindiği üzere 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Mart ayının 27'sinde düzenlenecek.

MSÜ GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13.01.2022 - 09.02.2022 tarihleri arasında alındı. Sınava geç başvurular ise 22 Şubat 2022 tarihinde alınacak..

Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını online ortamdan gerçekleştirecek. Ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da başvurular yapılabilir. Başvuruları online ortamdan ÖSYM aracılığıyla, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile yapabilirsiniz. Başvurudan sonra, sınav ücreti kılavuzda yer alan bankaya yatırılacak. Başvuru kılavızuna ulaşmak için, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/MSU/kilavuz_21022022.pdf' adresine erişim sağlayınız.

MSÜ NEDİR?

MSÜ sınavı olarak zikredilen ve ÖSYM tarafından koordine edilen sınavın açılımı, Milli Savunma Üniversitesi sınavıdır. Bu sınav, kara, hava ve deniz harp okullarına öğrenci alımı için gerçekleştirilmektedir. MSÜ Sınavı tamamıyla lise son sınıf öğrencilerinin katılım gösterebildiği bir sınavdır. MSÜ sınavından geçer bir not alan adaylar, YKS olarak adlandırılan üniversite sınavından da yeterli puanı almaları halinde harp okulları için mülakatlara girmeye hak kazanabiliyor.