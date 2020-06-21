NUN Okulları yaz okulunu dijitale taşıdı!

21 Haziran 2020 Pazar 22:50 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 22:56

Lise düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmış programda her modül farklı bir branşı içerirken öğrencilere bireysel gelişimleri adına ihtiyaç duydukları modülleri seçerek kendi eğitim paketlerini oluşturabilmelerine ve lisans eğitimine giriş derslerini deneyimlemelerine olanak sağlıyor.

18 farklı modülden oluşan ve zengin bir içerik sunan digital yaz okulunda Prof. Dr. Gülnur Aybet, Dr. Ahsen Utku, Dr. Hüseyin Şen, Ali Saydam, Mennan Şahin, Dr. Furkan Eris gibi yurtiçi ve yurtdışındaki prestijli üniversitelerde öğrenim gören, alanında başarılı ve ünlü isimler ders vererek, tecrübelerini aktaracak.

NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Tamer Yılmaz, “Oluşturduğumuz dijital yaz okulu programı ile öğrencilere ilgi duydukları alanlarda kişisel gelişimlerine destek olmayı, kendi beceri ve kapasitelerini keşfetmelerine yardımcı olmayı ve lisans tercihi yapacak öğrenciler için geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Yapay zeka, genetik, liderlik, gastronomi, iletişim aklınıza gelebilecek her branşı programa dahil etmeye çalıştık. Böylece öğrenciler ders boyunca ilgi alanları doğrultusunda merak ettikleri tüm sorulara birinci ve en donanımlı kaynaklardan cevap alabilecekler.” Dedi.

Dijital yaz okulu modülleri ile ilgili program tarih ve saatleri hakkında nunokullari.com web sitesini ziyaret ederek ayrıntılı bilgi alabilir ve buradan kayıt olabilirsiniz.