Öğrenci kayıtlarında ücret alınacak mı? MEB'den tüm illere yeni genelge

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgeye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Öğretmenlerin mazeret ve isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri bu ay içerisinde gerçekleştirilecek. Böylece eğitim öğretim yılının başlangıcıyla idareci ve öğretmenlerin yer değişikliği süreci tamamlanacak. Ayrıca karar alma mekanizmaların odağına yerleştirilen kurul/zümre toplantılarının yapılması için gerekli tüm hazırlıklar önceden planlanarak süreç titizlikle yürütülecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları 2024-2025 eğitim öğretim yılında, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programları, eğitici eğitimleri, öğretmen eğitimleri, ders kitapları, öğretim materyalleri, ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri gibi konuları içeren ek genelge ayrıca yayımlanacak. Modelle ilgili iş ve işlemler ilgili genelge kapsamında yürütülecek.

Türkiye'nin kalkınması ve refahına katkı sunması amacıyla hazırlanan, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle yürürlüğü giren Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'yle ilgili valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.

- ÖĞRENCİ KAYDINDA KAYIT PARASI ÜCRETİ ALINMAYACAK



Genelgeye göre, bu yıl mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde ilk defa açılacak ortaokullar, okulun fiziki şartları ile bölgenin ortaokul ihtiyacı doğrultusunda planlanacak. Eğitim ortamlarının ve fiziki koşulların belirlenmesinde pedagojik ilkeler gözetilerek ilgili Genel Müdürlüğün koordinasyonuyla çalışmalar yürütülecek.

Öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu ücret alınmayacak. Bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerince öğretmenlerin görev yaptığı ilçelerde, alanında öğretmen ihtiyacı varken başka bir ilçede yer alan eğitim kurumlarına zorunlu bir mazereti olmaksızın kesinlikle görevlendirme yapılmayacak. Sözleşmeli öğretmenlere öğretmenlik görevi veya eğitim kurumu yöneticiliği dışında görev verilmeyecek. Ayrıca ilçede norm kadro fazlası öğretmen bulunan alanlarda ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmemesi hususunda gerekli özen gösterilecek.

İlkokul 1. sınıflara ve ortaokul 5. sınıflara kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul bünyesinde bulunanların şube ve sınıf öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul üzerinden elektronik ortamda belirlenmesi sonrasında yürütülecek iş ve işlemler merkezi olarak gerçekleştirilecek.

- SINIF ANNESİ UYGULAMALARINA İZİN VERİLMEYECEK



Genelgeye göre, Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin okullarda reklam ve tanıtımının yapılmaması, öğrencilere aldırılmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması hususunda valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.

Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi, yetenek ve isteklerine göre tercih edilmesi ve e-Okul sistemine işlenmesi için gerekli önlemler alınacak.

Bakanlığın yeni dönemde uygulamaya koyacağı faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında dijital veli bültenleriyle sürekli ve düzenli olarak veliler bilgilendirilecek.

Eğitim öğretim kurumlarında sınıf annesi ve benzeri adlar altında uygulamalara izin verilmeyecek.

- SÜREÇ ODAKLI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI BENİMSENECEK



Genelgeye göre, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmelerine ilişkin düzenlenmek istenen etkinlikler okuldaki tüm 1. sınıf öğrencileri için ortak olarak mayıs ayının ikinci haftasından sonra planlanacak.

İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Öğrencilere çoktan seçmeli soruların yer aldığı kısa süreli, hazır bulunuşluk, tarama gibi adlar altında hiçbir sınav uygulanmayacak. Sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenerek öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri sürekli takip edilecek ve dersin içeriğine uygun değerlendirme araçları kullanılacak.

Öğrencilerin süreç boyunca takip edilebilmesi amacıyla eksik veya yanlış öğrenmeleri konusunda geri bildirim verilecek ve öğrenme/öğretme süreçleri bu doğrultuda yönetilecek.

- Sınıflarda cep telefonu bulundurulmama uygulamasına devam edilecek

Öğrencilerin dijital imkanlardan doğru bir şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek.

Önceki yıl başlatılan öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilecek. Okul içinde dersleri aksatacak şekilde cep telefonu kullanılmamasına yönelik tedbirler alınacak. Ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak ve bu hususta öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Resmi/özel eğitim kurumları tarafından planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet olacak etkinlikler yapılmayacak. Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe müdürlüklerinin uygun mekan ve/veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri gerçekleştirilmeyecek.

- ÖĞRENCİLERİN YATKIN OLDUKLARI BECERİLERİ ORTAYA ÇIKARMASI SAĞLANACAK



Bu yıl ilk defa uygulamaya konulan Zanaat Atölyeleri, uygulama kılavuzu doğrultusunda yürütülecek, okulların açılmasıyla birlikte programın ortaokullarda tanıtılmasına ve ders dışı saatlerde istekli öğrencilerin atölyedeki faaliyetlere yönlendirilmesine özen gösterilecek.

Okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda her sınıf düzeyine göre öğrencilerin ince kas gelişimini desteklemek, motor becerilerini geliştirmek, kendilerini ifade edebilecekleri ortamları oluşturmak, özgüvenlerini artırmak, erken yaşta yatkın oldukları becerilerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine önem verilecek.

Genelgeye göre, halk eğitimi merkezlerinin faaliyetlerinin öngörülebilir ve planlı olarak yürütülmesi, kurslarda etkin bir denetim mekanizmasının işletilebilmesi amacıyla halk eğitimi merkezlerince açılacak kurslarda il/ilçe nüfusu, demografik yapı, coğrafi özellikler, işgücü piyasasının ihtiyaçları ve halk eğitimi merkezlerinin kurumsal kapasitesi dikkate alınarak planlanacak.

- AFET BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK NAKİL UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK



Afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi için ülke genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca yerleştirilmeleri uygulamasına bu yıl Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam edilecek.

Eğitim altyapısının deprem öncesinden daha iyi bir duruma getirmek için yürütülen bakım-onarım, güçlendirme ve yeni yapım işleri planlı bir şekilde devam etmesinin yanı sıra bu yatırımların gecikmelere yol açmadan belirlenen süre içerisinde hizmete alınabilmesi için gerekli bütün önlemler alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi kapsamında mevsimlik tarım işçisi, göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimlerine ilişkin Bakanlığın ilgili genelgesinde belirtilen hususlara riayet edilecek.