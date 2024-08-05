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Eğitim

Öğrencilere mümtaz şahsiyetler tanıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni müfredat kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine anlatılar, canlandırma ve drama çalışmalarıyla eğitim aldıkları illerin mümtaz şahsiyetlerinin tanıtılacağını duyurdu.

DHA5 Ağustos 2024 Pazartesi 16:28 - Güncelleme:
Öğrencilere mümtaz şahsiyetler tanıtılacak
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB tarafından hazırlanan yeni müfredat ile bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyet inşa edilmesi hedeflenirken o şahsiyetlerden inşa edilen bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor. MEB, bu kapsamda ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitim programıyla, yaşadığı bölgede toplum tarafından kabul görmüş ve değerler eğitimi açısından öğrencilere rol modeli olacak mümtaz şahsiyetlerin tanıtımını sağlayacak.

TOPLUMU BİLGİLENDİRMİŞ KİŞİLER GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK

'Mümtaz Şahsiyetler' uygulaması ile Şemsi Sivasi, Şeyh Şabanı Veli, Seyit Onbaşı, Nene Hatun, Mevlana, Yunus Emre gibi milli ve manevi bir yön çizerek toplumu bilgilendirmiş kişilerin gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak. Uygulama kapsamında yerel hikayeler, masallar ve diğer anlatılar öğrencilerle buluşturulacak, kök değerler bu anlatılar yoluyla öğrencilere aktarılacak. Böylece Türkçenin zenginlikleri de keşfedilmiş olacak.

Ayrıca kök değerlerle ilgili ortak hikaye yazma, bu hikayeyi drama ve canlandırma çalışmaları ile kök değerler öğrenciler ve öğretmenler tarafından önce kaleme alınacak, sonra sahnelenecek. Böylece öğrencilerin bu değerleri özümsemesi sağlanacak.

  • MEB müfredat
  • canlandırma eğitimi
  • drama çalışmaları

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