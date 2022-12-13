Yeni öğretmen ataması olacak mı? Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar:

857 bin dersliği olan devasa bir eğitim sistemimiz oldu. Bu dönem eğitimde kapsayıcılığın olduğu bir dönem. 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı.

OECD ülkelerine bakın, eğitimdeki okullaşma oranını yüzde 90'ın üzerinde 1950'lerde çıkardı.

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın sadece bilişsel değil bilişsel olmayan becerilerini de artırıyor. Tüm öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini sağlamak durumundasınız. Biz göreve geldiğimiz zaman Türkiye'nin 2782 idi. Bir yılda 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktık. Bir yılda 6 bin 4 tane anaokulu yaptık.

ÖĞRENCİYE NE KADAR GIDA YARDIMI YAPILIYOR?

3,5 milyar ders kitabı tüm öğrencilere ücretsiz olarak verildi. Burslar, pansiyonlar ve yardımcı kaynaklar ile ilgili atılımlar... Bu sosyal politikaların hepsi bir araya geldiğinde eğitimdeki okullaşma oranı arttı.

Yemeğe ihtiyacı olan öğrenci varsa, okul müdürlerimiz onları belirleyip yardımcı oluyor. Ama bunu istismar etmek gerçeği saptırmaktır. 1,5 milyon öğrenci ücretsiz bu yardımdan faydalanıyor.

MESLEKİ EĞİTİMDE HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Meslek liselerinde sektör temsilcilerini sürece dahil ettik. İstihdam edilebilirliklerini artırıyorlar. Meslek liseleri ilk kez yurt dışına ihracat yapmaya başladı. Ürettiği ürünü yurt dışına ihraç etmeye başladı.

İkinci en kritik olan hamlemiz Mesleki Eğitim Merkezleri.

2023 YILINDA ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Şu andaki öğretmen sayısı 1 milyon 250 bin. Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. Bakanlık çalışmalarını yapar. Bunun bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır. Alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır.