4 Şubat 2022 Cuma 11:57 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 11:57

Öğretmenlik mesleğini üç kariyer basamağına ayrılan kanun teklifinin birinci maddesi, TBMM'de kabul edildi. 3600 ek göstergeyi de barındıran Öğretmenlik Meslek Kanunu 2023 yılında yürürlüğe girecek. Peki Öğretmenlik meslek kanunu nedir? Öğretmenlik meslek kanunu maddeleri nelerdir? İşte konuya dair merak edilenler...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenliği kariyer meslek olarak tanımlayan, mesleki gelişimleri ile hem kariyer basamağı sunan hem de özlük haklarının iyileştirilmesini sağlayan bir kanun teklifidir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişim sağlamalarını ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlıyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELERDİR?

Düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Öğretmen Meslek Kanunu, 750 bini kadrolu, 110 bini sözleşmeli, 100 binden fazlası okul yöneticisi olmak üzere 1 milyona yakın öğretmeni kapsıyor.

Ayrıca öğretmenlik kariyer meslek olarak tanımlanıyor. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarının netleştirilmesi hedefleniyor.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak, adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek.

Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin TL artış olacak.

Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

10 yıllık uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak.

Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor.

Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15.01.2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.

Mesleki gelişim programlarında, yeni atanan ya da deneyimi 5 yılın altında olanlara öncelik veren uygulama hayata geçirilecek. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı ortadan kalkacak. Mecburi hizmet hariç tüm öğretmenler aynı haklara sahip olacak.

BAŞÖĞRETMENE İLAVE MAAŞ

10 yıllık uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlara da ilave yapılacak. Doktora yapmış öğretmenler, başöğretmen sınavından muaf olacak.

Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor.

Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.