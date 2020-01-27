27.01.2020 11:35 - Güncelleme: 27.01.2020 11:35

Tatilini sürdüren öğrenciler, okulların başlayacağı net tarihi merak ediyorlar. 15 tatilde öğrenciler birinci dönemin yorgunluğunu üstünden atmaya devam ediyor. Okullar ne zaman açılacak? 2019 2020 sömestr ne zaman bitecek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarın yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

15 TATİLDE VELİ DESTEĞİ ŞART

Bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.

MEB 2019- 2020 TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.