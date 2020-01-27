İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9493
  • EURO
    6,5582
  • ALTIN
    301.86
  • BIST100
    121097
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Okullar ne zaman açılacak? 2019 2020 sömestr ne zaman bitecek?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? 2019 2020 sömestr ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? 2020 2021 sömestr ne zaman bitecek? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarın yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyor. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında yapılıyor. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi itibari ile başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

27.01.2020  11:35 - Güncelleme: 27.01.2020  11:35

Tatilini sürdüren öğrenciler, okulların başlayacağı net tarihi merak ediyorlar. 15 tatilde öğrenciler birinci dönemin yorgunluğunu üstünden atmaya devam ediyor. Okullar ne zaman açılacak? 2019 2020 sömestr ne zaman bitecek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarın yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

15 TATİLDE VELİ DESTEĞİ ŞART

Bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.

MEB 2019- 2020 TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Sağ kurtarma sevinci kameralara böyle yansıdı: Çok şükür yarabbim

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki
Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.