25 Mayıs 2021 Salı 10:25 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 10:25

Koronavirüsle mücadelede ilk olarak kademeli normalleşme sürecine girildi. 1 Haziran'a kadar sürecek bu dönem sonrasında atılacak adımlar milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Özellikle okulların ne zaman tatil olacağıyla ilgili sorular, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte okullardaki tatil süreci ile ilgili merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, TATİL NE ZAMAN?

Okulların ne zaman kapanacağını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bu açıklamaya göre okullar Temmuz'un 2'sinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Ayrıca, yapılan açıklamada ara tatilin olmayacağı da ek bilgi olarak paylaşıldı. Yaz tatilinin ne zaman biteceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

17 Mayıs'ta okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimi olan öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'inci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime geçmişti. Diğer kademelerde de 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran sonrasında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili kararın bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklamada, "Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir" denildi.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 .05.2021 tarihinden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

Haziran'ın 1'inden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."