Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Milli Eğitim ara tatil takvimi yayınlandı!

Okullarda ilk ara tatil ne zaman? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim ara tatil takvimi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi çalışma takviminde yer alan bilgilere göre okulların ne zaman kapandığı ve tatil günleri için detayları belli oldu. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü son bulacak. Milli Eğitim ara tatil takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2020?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM ARA TATİL TAKVİMİ YAYINLANDI!

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.