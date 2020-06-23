23 Haziran 2020 Salı 13:04 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 13:04

Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü itibariyle tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi eğitimi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. Peki Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi ne kadar sürecek? Okulların yeni dönemde hangi tarihte açılacağı da bu kapsamda merak konusu oldu. İşte MEB Bakanı Ziya Selçuk’un okulların açılma tarihleri ve telafi eğitiminin ne zaman başladığı ile ilgili yaptığı açıklama...



Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlıyor? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitiminin başlayacağı tarihi ve telafi eğitiminin ne kadar süreceğine dair önemli detaylar paylaştı.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum sürecinin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan eğitimler üç hafta sürecek.

TELAFİ EĞİTİM NE KADAR SÜRECEK?

Eylül ayında başlaması planlanan eğitim öğretim yılına yönelik telafi eğitimleri 31 Ağustos'ta yapılacak ve en az 3 hafta sürecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını söyledi.

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz” dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır." dedi.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak.

Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabilecek.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."