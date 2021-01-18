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Eğitim

ÖSYM duyurdu: 2021 yılı sınav takvimi belli oldu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, '2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir' dedi.

DHA18 Ocak 2021 Pazartesi 16:31 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:58
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Halis Aygün, Twitter hesabından ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimini açıkladı. Aygün, "2021-YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 yılı sınav takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" bilgisini verdi.

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