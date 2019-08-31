ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları açıklanmıştı ve milyonlarca öğrenci üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerine yerleşmişledi. YKS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğenciler ise dört gözle ek tercihlerin başlamasını bekliyorlar. ÖSYM ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları güncel olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz sene ek tercihler 14-20 Eylül arasında kabul edilmişti. Bu sene de ek yerleştirme işlemlerinin Eylül ayı içerisinde yapılması bekleniyor. ÖSYM ek yerleştirmeye dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

ÖSYM EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM resmi internet adresinden duyuru ile ek yerleştirme tarihlerini açıklayacak. YKS ek yerleştirme ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ek kontenjan tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte YKS ek kontenjan ve taban puanları da açıklanacak. YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM’ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 olarak açıklandı. Adayların belirtilen tarihler arasında söz konusu ücreti yatırmamaları durumunda ek yerleştirme için yaptıkları tercihler kabul edilmeyecek.

ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.