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Eğitim

ÖSYM, KPSS adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 24-25 Eylül'de düzenlenecek 2022-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 25 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

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