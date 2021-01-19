19 Ocak 2021 Salı 17:12 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 17:12

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olabilmenin hayalini kuran yüz binlerce adayın merakla beklediği KPSS 2021 sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda ertelenen sınavlar için belirlenen yeni tarihler açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin açıkladığı ÖSYM sınav takvimine 2021 göre Devlet memuru olabilmek için sınavlara hazırlanan adaylar belirlenen sınav tarihlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek. İşte ÖSYM 2021 sınav takvimi ve KPSS sınav tarihlerine dair tüm detaylar.

KPSS 2021 sınav takvimi, ÖSYM tarafından gelen açıklama ile belli oldu. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle birçok sınav ertelenmişti. ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından yeni sınav takvimi duyuruldu. Peki 2021 KPSS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2021 sınav takvimi ve tüm detaylar…

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimi http://osym.gov.tr adresinden belli oldu.

2021 KPSS TARİHLERİ

2021 KPSS tarihleri belli oldu. KPSS A Grubu Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), (Alan Bilgisi), 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak. Başvurular ise 28 Mayıs- 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

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