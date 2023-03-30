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Eğitim

ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için YKS kararı

ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

IHA30 Mart 2023 Perşembe 10:41 - Güncelleme:
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için YKS kararı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, depremin etkilediği illerden Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da tekrar sınav yapma kararı aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın çok fazla olması ve ayakta kalan yapıların can güvenliği zafiyeti oluşturabilme ihtimali sebebiyle deprem bölgesindeki dört ilde sınav yapılmaması yönünde karar alan ÖSYM, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde YKS yapılmasına karar verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yüzyılın afeti olarak görülen iki yıkıcı depremin ardından bölgedeki yapılar büyük zarar gördü. Depremin etkisiyle yıkılan binalar ve ayakta kalanların ne kadar güvenli olduğunun tespiti gibi çalışmaların yapılabilmesi amacıyla deprem bölgesinde sınav uygulaması yapmama kararı almıştık. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize bu süreçte Türkiye'nin istedikleri ilinde sınava girebilme imkanı oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bölgede eğitim öğretime tekrar başlamasının ve ÖSYM olarak yaptığımız detaylı incelemenin ardından deprem bölgesindeki dört ilde tekrar sınav uygulamasına başlamaya karar verdik. Bölgede yaşayan kardeşlerimizin güvenlik zafiyeti oluşmadan sınavlara girmesini amaçlıyoruz" dedi.

Bölgedeki kapasitenin üzerinde bir talep olması durumunda isteyen kişilerin daha önce olduğu gibi yine Türkiye'nin istediği yerinde sınava girebileceğini ifade eden Ersoy, can güvenliği riskine ve sınavlarda zafiyete sebep olmadan süreci işleteceklerini belirtti.

YKS DEPREM BÖLGESİNDE DE UYGULANACAK

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Yaklaşık 3,5 milyon kişinin katılacağı YKS'yi Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacağız. Bölgede yaşayan bireylerden kendi illerinde sınava girebilmeye yönelik yoğun talep vardı, bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İki olan sınav yeri tercih sayısını beşe çıkardık. Kişi istediği beş ili yazabilecek. Adaylar, tercih etmiş olduğu merkezlerden birinde sınava girebilecek. Deprem bölgesindeki sınav uygulamaları için yoğun başvuru var. Bazı bölgelerde başvurular kapasitenin iki katına çıkmış durumda. Bir aksaklık yaşanmaması için titiz bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

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